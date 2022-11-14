В Тамбове неизвестные вандалы разбили несколько остановочных пунктов

Тамбовские остановки страдают не только от вандалов

В Тамбове несколько остановочных павильонов подверглось нападению вандалов. Неизвестные разбили конструкции на остановках Чичерина, Северо-Западня, Спортивный комплекс.

По факту вандализма муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» направило заявление в полицию.

В администрации города Тамбова подчеркнули, что порча городского имущества может дорого стоить хулигану. Его могут обязать возместить ущерб, а то и вовсе завести уголовное дело.

Так, за разбитое подростком стекло на улице Социалистической, его родителям пришлось заплатить около 10 тысяч рублей.

К слову, остановки часто приходят в негодность и не только из-за разбитых стекол. Тамбовчане портят их расклейкой объявлений, из-за этого стекла и поликарбонат также приходится менять. Только в 2022 году в полицию было направлено 22 подобных заявления.

Фото администрации города Тамбова