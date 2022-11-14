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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:16

В Тамбове неизвестные вандалы разбили несколько остановочных пунктов

Хулиганов могут обязать заплатить за порчу городского имущества
Марина МАКОВЛЕВА
Тамбовские остановки страдают не только от вандалов

Тамбовские остановки страдают не только от вандалов

В Тамбове несколько остановочных павильонов подверглось нападению вандалов. Неизвестные разбили конструкции на остановках Чичерина, Северо-Западня, Спортивный комплекс.

По факту вандализма муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» направило заявление в полицию.

В администрации города Тамбова подчеркнули, что порча городского имущества может дорого стоить хулигану. Его могут обязать возместить ущерб, а то и вовсе завести уголовное дело.

Так, за разбитое подростком стекло на улице Социалистической, его родителям пришлось заплатить около 10 тысяч рублей.

К слову, остановки часто приходят в негодность и не только из-за разбитых стекол. Тамбовчане портят их расклейкой объявлений, из-за этого стекла и поликарбонат также приходится менять. Только в 2022 году в полицию было направлено 22 подобных заявления.

Фото администрации города Тамбова