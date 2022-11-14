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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:59

В Тамбовском районе под машину попал пешеход

Пострадавший мужчина в темноте двигался по краю проезжей части
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не увидел пешехода в темноте

Водитель не увидел пешехода в темноте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пешехода произошла 12 ноября в 17 часов 20 минут на 3 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» - подъезд к селу Богословка, на территории Тамбовского района. 54-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», наехал на 62-летнего пешехода, который в темноте двигался по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, причем без световозвращающих элементов на одежде.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.