В Тамбовском районе под машину попал пешеход

Водитель не увидел пешехода в темноте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пешехода произошла 12 ноября в 17 часов 20 минут на 3 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» - подъезд к селу Богословка, на территории Тамбовского района. 54-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», наехал на 62-летнего пешехода, который в темноте двигался по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, причем без световозвращающих элементов на одежде.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.