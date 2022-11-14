В Тамбове полицейские с поличным задержали двух наркоманов

Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение парней Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские участковые инспекторы при обходе своей территории заметили двух парней, которые странно себя вели. Молодые люди явно искали что-то за гаражами, поэтому полицейские заподозрили в них наркоманов в поисках закладки.

Стоило только парням вытащить из травы пакетик с белым веществом, как участковые сразу же их задержали. Экспертиза установила, что в пакетике находилось полграмма синтетического наркотика метилэфедрона.

Вещество было изъято, молодые люди доставлены в отдел полиции № 3 для проведения проверки.

- В дальнейшем они могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Руководство отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову объявило благодарность своим сотрудникам участковым инспекторам Александру Кокореву и Борису Смирноуву за профессиональное исполнение служебных обязанностей, - отметили в УМВД по Тамбовской области.