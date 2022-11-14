Тамбовчанин за рулем «Лада Калина» протаранил иномарку, припаркованную у обочины

В ДТП получила травмы 14-летняя девочка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 12 ноября в 15 часов 20 минут на 22 километре автодороги Тамбов – Пенза участок Северный обход города Тамбова. 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина» не справился с управлением и наехал на припаркованный на обочине «Форд Фокус», водителя которого в этот момент в машине не было.

- В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили водитель автомобиля «Лада Калина» и два его пассажира – 19-летний молодой человеки 14-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – С различными травмами на автомобиле скорой помощи их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.