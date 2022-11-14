Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 10:30

17-летний тамбовчанин угнал машину и попал на ней в смертельное ДТП

Подросток не справился с управлением и врезался в дерево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток скончался на месте аварии

Подросток скончался на месте аварии

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 13 ноября в 18 часов 15 минут в районе дома №21 по улице Центральная села Семеновка Инжавинского района. 17-летний подросток угнал автомобиль «ВАЗ-2106», не справился с управлением, в результате машина выскочила в кювет и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По факту произошедшего в местной прокуратуре проводят проверка полноты профилактических мероприятий со стороны органов системы профилактики всех уровней. - Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры области, - сообщает региональная прокуратура.