17-летний тамбовчанин угнал машину и попал на ней в смертельное ДТП

Подросток скончался на месте аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 13 ноября в 18 часов 15 минут в районе дома №21 по улице Центральная села Семеновка Инжавинского района. 17-летний подросток угнал автомобиль «ВАЗ-2106», не справился с управлением, в результате машина выскочила в кювет и врезалась в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По факту произошедшего в местной прокуратуре проводят проверка полноты профилактических мероприятий со стороны органов системы профилактики всех уровней. - Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры области, - сообщает региональная прокуратура.