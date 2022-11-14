У тамбовчанина за долги изъяли машину

Автомобиль вернулся к владельцу только после оплаты всех штрафов

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району возбуждено исполнительное производство в отношении 51-летнего мужчины. На счету у тамбовчанина 84 штрафа, сумма долга превысила 62 тысячи рублей.

Совместно с сотрудниками ГИБДД судебному приставу удалось установить, где находится машина должника. После ареста и эвакуации на спецстоянку его иномарки мужчина решил наконец рассчитаться с долгами.

- Он получил квитанцию и спустя всего несколько часов оплатил все штрафы на сумму 62 тысячи рублей, а также исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов. После полной оплаты задолженности машина вернулась к владельцу, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области