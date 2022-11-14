В Тамбове задержан мошенник, выманивший у пенсионерок почти 2 млн рублей

В дежурную часть рассказовской полиции обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщине позвонил неизвестный, он рассказал, что ее дочь якобы совершила ДТП и может попасть в тюрьму. Избежать этого поможет миллион рублей, который нужно передать через курьера.

Женщина была шокирована и пошла на поводу у обманщиков. Только после того, как она передала миллион рублей подъехавшему молодому человеку, потерпевшая позвонила дочери. А узнав, что с ней все в порядке, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска не впервые слышали о подобной схеме мошенничества. Аналогичный случай произошел в Липецке. Сопоставив оба происшествия, полицейские уже через несколько часов задержали мошенника в Советском районе Тамбова.

Им оказался 22-летний житель Московской области. У молодого человека нашил оставшиеся деньги пенсионерки. Как выяснилось, за день аферист обманул еще трех пожилых тамбовчанок. Он действовал по наводке мошенников с территории другого государства, которые предварительно обзванивали жертв и сообщали им о ДТП с родственниками.

«Курьеру» оставалось только забрать деньги и перевести их на определенные счета. Себе преступник забирал десятую долю «улова». Всего за день парень выманил у пенсионерок почти 2 млн рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 2,3 и 4 ст. 159 УК РФ. Отрабатывается его причастность к другим аналогичным преступлениям, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.