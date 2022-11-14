4 тамбовских детсада окажут родителям бесплатную юридическую помощь

17 ноября в тамбовских детских садах откроются 4 консультационных пункта. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям родитель или законный представитель ребенка сможет получить бесплатную юридическую помощь.

Прием проведут юристы, представители государственных учреждений и силовых структур.

- Консультационные пункты откроются в разных частях города на базе детских садов № 10 «Малютка» (ул. Подвойского, 10, тел. 53-76-10), № 18 «Ручеёк» (ул. Энгельса, 10, тел. 71-43-09), № 38 «Апельсин» (ул. Лесная, 27, кор. 1, тел. 44-00-79) и № 54 «Аленький цветочек» (ул. Рылеева, 92, тел. 58-06-90). Время приема: с 16.00 до 17.00, - сообщают в администрации города Тамбова.