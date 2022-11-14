«Атмановские кулачки» вошли в золотой фонд наследия народов России

Тамбовские традиции пополнили золотой фонд культуры

Народные игры «Атмановские кулачки» вошли в сотню объектов золотого фонда нематериального культурного наследия народов России. Об этом говорили на Международном форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации», который прошел в Санкт-Петербурге.

В декабре в России выйдет издание «Антология народной культуры», где будут представлены обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции нашей страны. Все объекты, отобранные в издание, согласованы Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Как пояснили в правительстве Тамбовской области, «Атмановские кулачки» представлены в блоке народных игр и состязаний наравне с карельской игрой «кюкки», традиционными играми казаков, саамской игрой в мяч «пал-сир».

Фото правительства Тамбовской области