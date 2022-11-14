В Тамбове пройдет фестиваль народного искусства

19-20 ноября в Тамбовской универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится I Областной фестиваль народного и декоративно-прикладного искусства «Древо». Вход свободный.

На фестивале более 30 мастеров и художников представят свое уникальное творчество по направлениям: вышивка, костюм, кукла, резьба по дереву, роспись по дереву, кружевоплетение, художественная береста, гобелен, ткачество, керамика и другие.

- В рамках фестиваля будут организованы персональные выставки-презентации мастеров по народному, декоративно-прикладному и храмовому искусству, а также экспозиция детского декоративно-прикладного творчества, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы, лектории и видеопоказы.