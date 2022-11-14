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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:03

Житель Моршанского района пытался дать взятку сотруднику ДПС

Мужчине может грозить до года тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району поступила информация о попытке дать взятку сотруднику ДПС.

Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил на трассе Тамбов-Шацк автомобиль, владелец которого забыл пристегнуться. Нарушителя пригласили для оформления протокола в полицейскую машину. Там-то мужчина и попытался откупиться от стража порядка, но его попытку сразу пресекли.

51-летний житель Моршанского района был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где его опросили. Деньги изъяли и приобщили к материалам проверки.

- В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Санкция статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.