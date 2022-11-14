Тамбовчанка набросилась на сотрудников полиции

В СО по Октябрьскому району Тамбова СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По версии следствия, 27 октября тамбовчанка, находясь в служебном кабинете отдела полиции, выражая несогласие с законными действиями сотрудников полиции, находящимися при исполнении служебных обязанностей, стала выражаться в их адрес словами грубой нецензурной брани. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, подозреваемая подвергла избиению дознавателя, нанеся ему удары кулаком и ногой по различным частям тела. При попытке пресечения преступных действий подозреваемой, она укусила другого сотрудника полиции за ногу.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по региону.