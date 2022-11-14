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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:35

В Тамбовской области по требованию прокуратуры отремонтировали 13 детских площадок

Объекты находятся в Знаменском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Знаменского района провела проверку исполнения законодательства при содержании и эксплуатации детских игровых площадок. Установлено, что детские игровые площадки, находящиеся на балансе администраций 6 сельсоветов Знаменского района, не соответствует требованиям, предъявляемым к их безопасности, в том числе в части игрового оборудования и покрытия.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на администрации сельсоветов привести детские площадки в соответствие с государственным стандартом.

- Судом требования прокуратуры удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Исполнение решений суда находилось на контроле прокурора района. Выявленные нарушения устранены (произведено подтягивание узлов крепления качелей, смазка подшипников, обновлена окраска, произведена смена песка в песочницах, изготовлены защитные приспособления во избежание загрязнения песка).