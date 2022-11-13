Тамбовский «Спартак» проиграл курскому «Авангарду»

Свой шанс на успех «волки» упустили на 48-й минуте, когда Денис Скрыпников промахнулся с 11-метровой отметки - послал мяч выше ворот. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 13 ноября, в поединке 22-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле курский «Авангард». Хозяева сохраняли теоретические шансы на продолжение борьбы за путевку в первую лигу лишь при условии победы. Правда, и она ничего не гарантировала. Свой шанс на успех «волки» упустили на 48-й минуте, когда Денис Скрыпников промахнулся с 11-метровой отметки - послал мяч выше ворот. А на 74-й минуте победу «Авангарду» принес точный удар Артема Мингазова (1:0).

- За это мы и любим футбол, что не все складывается по нашему сценарию, - подвел итог встречи наставник спартаковцев Сергей Рыжиков. - А нам нужно работать, тренироваться, учиться играть в футбол, учиться справляться с давлением и показывать искрометную игру.

«Спартак»: Баженов, Воловик, Шабанов, Дворяшин, Скрыпников, Белов (Малин, 86), Ямлиханов, Чернышов (Масленников ,39), Запрудских (Карпухин, 39), Жеребятьев, Архипов (Мызгин, 74).

По итогам первого этапа «Спартак» занял девятое первое место в подгруппе 1 (26 очков). Помимо тамбовчан, борьбу за 13-24-е места на втором этапе продолжат столичный «Строгино», дубль тульского «Арсенала», обнинский «Квант», южно-сахалинский «Сахалин» и «Пересвет» из Домодедово. Из подгруппы 2 соперниками «Спартака» весной станут – дубли «Химок» и хабаровского СКА, ногинское «Знамя», пензенский «Зенит», подмосковные «Балашиха» и «Коломна».