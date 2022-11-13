Спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Тамбовской области

14 ноября в Тамбовской области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15-18 м/с. Такими данными поделились сотрудники тамбовского филиала «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Во избежание несчастных случаев спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности. При усилении ветра рекомендуют:

- ставить машину в гараж, при отсутствии гаража - паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

- во время вождения значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В случае возникновения ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Кроме того, действует «Единый телефон доверия» ГУ МЧС по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.