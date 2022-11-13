Более 3000 тамбовчан приняли участие в митинге в поддержку российских солдат

Более 3000 тамбовчан собрались на митинге в поддержку российских солдат. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. 13 ноября в Тамбове у монумента «Вечный огонь» прошла акция, посвященная специальной военной операции.

Перед горожанами выступили представители благотворительных и общественных организаций, ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты, профессиональный праздник которых отмечается сегодня.

Участники митинга призвали всех жителей региона продолжать оказывать помощь участникам специальной военной операции.

Тамбовчане при поддержке фонда «Развитие Тамбовщины» организован сбор пожертвований для помощи бойцам из нашего региона. На счет фонда уже поступило более 110 миллионов рублей, из которых около 65 миллионов израсходовали на нужды военных. Благотворителями выступили более двух тысяч граждан и более тысячи организаций.