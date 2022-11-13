Мичуринский «Тамбов» одержал волевую победу в Саратове

На 58-й секунде овертайма победу "волчатам" принес Иван Климкин. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове состоялся матч между местным «Кристаллом» и МХК «Тамбов» из Мичуринска. Уже на пятой минуте хозяева повели в счете – отличился Иван Краснов. Спустя 36 секунд Егор Антонов выправил ситуацию (1:1). Но «Кристалл» не унимался, и на 12-й минуте Роман Смирнов во второй раз вывел саратовцев вперед. За три секунды до первого перерыва Александр Куликов реализовал численный перевес – 2:2. А затем уже гости вели вплоть до победного броска в овертайме. Казалось, что Алексей Долишня (34-я, 3:2) и Семен Просвирнин (43-я, 4:2) предопределили итоговый успех «волчат», но «Кристалл» сумел выстоять в основное время (4:4) благодаря точным броскам Ивана Тельцова (49-я) и Никиты Червонцева (55-я). Тем не менее, решающее слово оказалось за единоличными лидерами турнира – на 58-й секунде овертайма победу принес Иван Климкин. 5:4 – в пользу «Тамбова».

После этой победы на «Востоке» «Тамбов» с 26-ю очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» и «Кристалл» (по 22). Теперь сегодня, 13 ноября, мичуринцы проведут повторный поединок в Саратове. Начало игры в 12:00.

Что касается снайперской гонки, то наш Иван Климкин занимает первое место с 15-ю шайбами в активе. Позади Кирилл Монахов из «Дизелиста» и Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (по 11). В споре ассистентов также лидирует игрок мичуринского клуба – 16 голевых пасов у Расима Шакирова. Его преследуют – Дмитрий Тимофеев из «ЭкоНивы-Бобров» (14) и Монахов (12). После вчерашней победы Климкин возглавил бомбардирскую гонку (гол+пас). У него стало 23 очка, как и у Монахова. По 22 балла у Шакирова, Лапина и Тимофеева.