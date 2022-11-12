Тамбовчан расселяют из аварийного жилья

В Тамбове проходит очередная приемка квартир для расселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты Роспотребнадзора, Стройнадзора, Дирекции жилищных услуг, органов администрации города и других профильных ведомств, проверяют соответствие жилых помещений всем требованиям адресной программы по переселению.

- В настоящее время в Тамбове завершается реализация третьего и четвертого этапов программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Из 57 запланированных на этот год квартир 54 уже приобретены. Три оставшихся жилых помещения будут куплены до конца этого года, - говорит заместитель главы администрации города Тамбова Анна Курманова.

Метраж нового жилья должен быть не меньше расселяемой площади. Оно может располагаться и в новостройке, и вторичном жилом фонде.

В следующем году будет реализован пятый, завершающий, этап программы. В его рамках необходимо приобрести еще 82 жилых помещения. Все технические задания уже сформированы. До конца года контракты на закупку квартир должны быть размещены.