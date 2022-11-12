Тамбовчане могут написать экологический диктант

До 27 ноября в России проходят мероприятия Всероссийского экологического диктанта. Пройти экодиктант можно как индивидуально в онлайн формате, так и на открытых очных площадках. Для индивидуального участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции Экодиктант.рус. Здесь же в разделе «Карта офлайн площадок» можно узнать адреса и время работы открытых очных площадок, где также можно принять участие в мастер-классе от тамбовских экологических волонтеров.

В Тамбовской области открытые площадки будут работать на базе библиотек и вузов. Закрытые офлайн площадки будут организованы в учреждениях среднего и средне-специального образования.

В качестве подготовки к прохождению Экодиктанта все желающие могут посмотреть обучающие уроки, которые подготовили для них организаторы. Задания диктанта содержат по 25 вопросов, каждый из которых имеет от 4 до 7 вариантов ответов.

По сложности задания подразделяются на категории по возрастным группам, а также в зависимости от специфики подготовки — от специалистов до дилетантов.

- В мероприятиях Экодиктанта — 2021 приняли участие более 123 тысяч жителей Тамбовской области, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области.