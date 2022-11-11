Тамбовчанин жестоко расправился с братом из Тверской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя р.п. Сосновка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 27 июля этого года в одном из домов р.п. Сосновка обнаружили тело 73-летнего жителя Тверской области с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 26 июля мужчина вместе со своим двоюродным братом приехал в дом в р.п. Сосновка, который ранее принадлежал их общим родственникам. Во время распитии спиртных напитков между братьями произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. В ходе драки обвиняемый взял со стола нож и нанес им не меньше 23 ударов в голову, живот, левую руку и грудь родственника. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу