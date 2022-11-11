В Тамбовской области выбрали лучшие школьные столовые

В Тамбовской области подвели итоги конкурса «Лучшая школьная столовая». Его участниками стали столовые сельских и городских школ области. По итогам конкурсных испытаний в номинации «Лучшая городская столовая образовательной организации» 1 место заняла столовая школы №30 города Тамбова. В номинации «Лучшая столовая в сельской местности» первенствовала столовая Новопокровской школы Мордовского района.

Конкурс «Лучшая школьная столовая» стал одним из мероприятий регионального марафона «Питание на 5+». Эксперты оценивали сбалансированность меню, соблюдение принципов здорового питания, эстетическое состояние пищеблока и обеденного зала. Кроме этого, участники должны были представить на суд жюри видеопрезентацию столовой.

- По итогам конкурсных испытаний в число лучших вошли столовые школы №3 города Котовска и лицея №14 города Тамбова, а также Избердеевской начальной школы-детского сада Петровского района и Сосновской школы №2, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В управлении образования и науки Тамбовской области подчеркнули, администрация Новопокровской школы Мордовского района подала заявку на участие в федеральном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая», который пройдет 21-22 ноября в Башкирии