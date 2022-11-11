Тамбовчанин, зарезавший двоюродного брата, отправится под суд

Прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение в отношении тамбовчанина. Мужчину обвиняют в убийстве 73-летнего двоюродного брата.

Предварительное расследование позволило установить, что житель Тверской области приехал в Тамбов к двоюродному брату. Вдвоем мужчины отправились в Сосновку на рыбалку.

Ночью в гостях у родственницы братья выпили и поссорились, а после и подрались. Тамбовчанин больше 20 раз ударил двоюродного брата ножом. Потерпевший умер на месте от острой кровопотери.

Как поясняют в прокуратуре Сосновского района, сейчас обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.