Жители тамбовской Берёзки, которых Минобороны пыталось выселить через суд, останутся в квартирах

У жителей посёлка Берёзка разрешилась проблема, которая возникла ещё в 2018 году. Небольшой населённый пункт в Тамбовском районе раньше находился на территории закрытого военного городка. Здесь, в нескольких многоквартирных домах жили и военнослужащие, и рабочие со своими семьями, которые работали в части: электрики, строители, водители. Около 10 лет назад городок стал открытым, военных отсюда перевели, оставив лишь базу. Многие берёзовцы тогда остались без работы, но некоторые из них к тому времени вышли на пенсию, а кто-то трудоустроился в областном центре, который находится всего в нескольких километрах от посёлка. Жить люди продолжали в квартирах, которые им когда-то выделили от Минобороны, добросовестно оплачивая приходящие в их адрес платёжки. Но 4 года назад им стали приходить письма от ФГКУ «Западрегионжильё» МО РФ с требованием предоставить документы, на основании которых люди занимают своё жильё.

Оказалось, что Минобороны провело инвентаризацию своего жилищного фонда, в ходе которой выяснилось, что 87 человек, проживающих в посёлке Берёзка связь с военным ведомством давно утратили. При отсутствии документов, дающих право на проживание в ведомственных квартирах жителей сначала попросили добровольно выселиться из них, а когда большинство отказалось в добровольном порядке освобождать квартиры, Минобороны подало на них в суд. При рассмотрении части исков суд отклонил требования военных, но большинство всё же удовлетворил и принимал решения о выселении людей без предоставления им других жилых помещений. В итоге берёзовцы, большая часть которых - пенсионеры, могли остаться без крыши над головой.

Жители обращались за помощью во все инстанции, в итоге на региональном уровне начали искать пути решения проблемы. Сначала Минобороны планировало передать дома, которые занимали бывшие гражданские служащие, в ведение муниципалитета. После изменения статуса жилья люди, которые его занимали, могли бы оформить договора социального найма. Но в итоге «сделка» не состоялась, и люди продолжали занимать квартиры на «птичьих правах».

В феврале этого года стало известно, что в Минобороны решили пойти по другому пути – квартиры, в которых живут обитатели Берёзки, начали переводить в жилищный фонд коммерческого использование МО. Жильцы таких квартир получают первоочередное право на заключение договора коммерческого найма. Прошлой зимой у жителей Берёзки начали принимать заявления о заключении таких договоров.

Лишь сейчас, как рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека, этот процесс полностью завершился, и 54 человека, над которыми нависла угроза стать бомжами, получили квартиры на условиях Минобороны и выселение им больше не грозит.

- Заключение договоров коммерческого найма позволило урегулировать договорные отношения с квартиросъемщиками, утратившими право пользования ведомственными жилыми помещениями, - пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.