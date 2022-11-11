Тамбовчанке отказывали в получении нового жилья

В отделение судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам на принудительное исполнение поступило решение Рассказовского районного суда. В соответствии с ним, администрация Платоновского сельсовета обязана предоставить местной жительнице благоустроенное жилье.

52-летнюю женщину признали нуждающейся в улучшении жилищных условий, так как один из ее двоих сыновей является инвалидом.

Решение суда не было исполнено добровольно, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и оштрафовал сельсовет на 10 тысяч рублей.

В результате администрация Платоновского сельсовета приобрела для женщины газифицированный дом с ванной, санузлом и земельным участком.

- Сразу же после просмотра взыскательница получила ключи от нового жилья, заключила договор социального найма и подписала акт приема-передачи, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.