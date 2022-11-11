Тамбовская строительная фирма недоплатила в казну 110 млн рублей налогов

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту уклонения строительной организации от уплаты налога.

По версии следствия, больше года начальник строительной организации умышленно включал в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. Данные были основаны на фиктивных документах.

В результате организация недоплатила в бюджет Российской Федерации более 110 млн рублей налогов.

- Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.