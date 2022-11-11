В Мичуринске готовятся к зиме

Коммунальные службы наукограда продолжают готовить спецтехники к зимнему сезону. Как рассказали в местной мэрии, МБУ «Спецавтохозяйство» дл уборки в зимний период располагает 33 единицами спецтехники – это по 6 тракторов, комбинированных автомобилей, мини-погрузчиков, 7 камазов, 5 фронтальных погрузчиков и 3 автогрейдера. Такого количества, уверены чиновники, вполне достаточно для ликвидации снежных завалов в микрорайонах города. Помимо спецтехники бороться со снегопадами в Мичуринске будут порядка 50 человек.

- Для борьбы с гололедицей в этом сезоне закупили песок и почти 5 тысяч тонн минерального концентрата «Галит», который используют для изготовления пескосоляной смеси, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Для сравнения, за прошлый год в городе израсходовано 3 673 тонн такого вещества.