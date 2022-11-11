Тамбовчанку отказались признавать малоимущей по ошибке

Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жительницы села Голынщина. Постановлением главы города Кирсанова женщине отказали в признании малоимущей и постановке на учет в качестве нуждающейся в обеспечении жилым помещением вне очереди.

Выяснилось, что отказ был основан на данных о доходе заявительницы, который жилищная комиссия рассчитала неверно.

Прокуратура потребовала у главы города устранить нарушения.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования пенсионерка признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в обеспечении жилым помещением вне очереди. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщают в Кирсановской межрайонной прокуратуре.