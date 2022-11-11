Тамбовчанин может отправиться в тюрьму на 6 лет за кражу телевизора и пылесоса

К тамбовским полицейским обратился житель улицы Кольцова. Вернувшись домой с вахты, мужчина обнаружил пропажу ценных вещей.

Сотрудникам уголовного розыска ОП № 2 по Тамбову удалось выяснить, что кражу совершил 40-летний житель Бокино, решивший таким образом раздобыть деньги на жизнь. Злоумышленник знал, что хозяин работает в другом регионе и его не будет дома, поэтому без сомнений забрался в жилище и вынес пылесос и телевизор.

После того, как подозреваемого доставили в отдел полиции, он дал признательные показания. Похищенное он продал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

По информации УМВД по Тамбовской области, мужчине грозит до 500 тысяч рублей штрафа или до 6 лет тюрьмы. Так же ему придется возместить ущерб потерпевшему.