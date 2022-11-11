Тамбовчане могут обратиться еще на одну горячую линию по вопросам мобилизации

Для разрешения проблемных вопросов и оперативного доведения информации гражданам по вопросам частичной мобилизации в зоне ответственности Западного военного округа организована круглосуточная «Горячая линия».

- Многоканальный телефон для справочной информации – 8-800-301-13-89, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В Западный военный округ входят следующие субъекты Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.