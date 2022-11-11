В Тамбове под машину попал 36-летний мужчина

Мужчина вышел на дорогу перед машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 10 ноября в 19 часов в районе дома № 59 по улице Воронежской города Тамбова. 25-летний водитель автомобиля «RENAULT LOGAN» наехал на 36-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте (в зоне видимости перекрестка).

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.