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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 9:00

В Тамбове под машину попал 36-летний мужчина

Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина вышел на дорогу перед машиной

Мужчина вышел на дорогу перед машиной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 10 ноября в 19 часов в районе дома № 59 по улице Воронежской города Тамбова. 25-летний водитель автомобиля «RENAULT LOGAN» наехал на 36-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте (в зоне видимости перекрестка).

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.