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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 7:05

В столкновении двух машин в Тамбове пострадала 34-летняя женщина

Авария произошла на ул. Пролетарской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавшую госпитализировали

Пострадавшую госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 10 ноября в 10 часов у дома № 83 по улице Пролетарской города Тамбова. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2112» столкнулся с двигавшимся навстречу «LADA KALINA» под управлением 46-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, травмы получила 34-летняя пассажирка отечественного авто, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.