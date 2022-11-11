Тамбовчанин получил два года строгого режима вместо условного срока

Представитель прокуратуры Уметского района принял участие в суде, где рассматривался вопрос об отмене местному жителю района условного наказания.

45-летний мужчина ранее получил условный срок за угон автомобиля. Однако, находясь на испытательном сроке, за ум не взялся. Его четырежды штрафовали за нарушение общественного порядка. Кроме того, он не прошел курс лечения от алкоголизма, как этого требовал суд.

Уголовно-исполнительная инспекция неоднократно проводила с осужденным профилактические беседы, суд дважды давал ему возможность исправиться без изоляции от общества. Но мужчина так и не смог изменить свой образ жизни.

- С учетом мнения представителя прокуратуры суд постановил отменить условное осуждение нарушителю и направить его для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима сроком на 2 года, - рассказали в прокуратуре Уметского района