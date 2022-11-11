Киберугрозы в банковском секторе обсудили участники на форуме FINOPOLIS

Участники дискуссии обсудили, как мощные кибератаки 2022 года повлияли на инфраструктуру различных секторов экономики, включая банковский сектор, какие киберугрозы сегодня ключевые и готова ли страна им противостоять.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В марте этого года мы отразили сразу 200 DDoS-атак, при этом одновременно их могло быть порядка 50. Всего с начала года Сбер отразил более 470 DDoS-атак — это превышает общее количество атак за последние 7 лет. Банковский сектор справился с этими атаками лучше, потому что мы оказались лучше подготовлены. Кроме того, выросло число фишинга. Мы каждую неделю блокируем в среднем 1800 фишинговых сайтов. Другой вид — телефонное мошенничество. Схемы за год не изменились, но мы видим, что преступники переключились на мессенджеры — там количество таких коммуникаций увеличилось в 2,7 раза».

Чтобы улучшить ситуацию, Станислав Кузнецов предложил, в том числе, повышать киберграмотность населения страны. Для этого банк создал специальный ресурс «Кибрарий». Этот онлайн-ресурс поможет людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии, когда аферисты вводят человека в заблуждение и он сам отдаёт им свои деньги. В разделе «Расследования» подробно описаны схемы работы преступных организаций.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнёрстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.