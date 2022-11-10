В Тамбове не будет света на нескольких улицах

11 ноября в Тамбове с 9.00 до 16.00 будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. В связи с этим, по информации АО «ОРЭС-Тамбов», отключат свет в домах по улицам:

- Осипенко, д. 6-129;

- Минаевская, д. 9-24;

- пр. Красносвободный, д. 1-21.

Также с 9.00 до 11.30 на время ремонта в трансформаторной подстанции не будет света по адресам:

- ул. Б.Васильева, д. 11/27-16;

- ул. Володарского, д. 21;

- ул. Тулиновская, д. 23-25;

- ул. Пензенская, д. 1.

С 14.00 до 16.30 по адресам:

- ул. Колхозная, д. 77, 91А;

- ул. Пушкарская, д. 74;

- ул. К. Маркса, д. 258Г-258Д;

- ул. Жуковского, д. 1Б-7;

- ул. Мичуринская, д. 113-117;

- ул. Маяковского, д. 14.