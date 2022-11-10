В Тамбове не будет света на нескольких улицах

11 ноября в Тамбове с 9.00 до 16.00 будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. В связи с этим, по информации АО «ОРЭС-Тамбов», отключат свет в домах по улицам:
- Осипенко, д. 6-129;
- Минаевская, д. 9-24;
- пр. Красносвободный, д. 1-21.
Также с 9.00 до 11.30 на время ремонта в трансформаторной подстанции не будет света по адресам:
- ул. Б.Васильева, д. 11/27-16;
- ул. Володарского, д. 21;
- ул. Тулиновская, д. 23-25;
- ул. Пензенская, д. 1.
С 14.00 до 16.30 по адресам:
- ул. Колхозная, д. 77, 91А;
- ул. Пушкарская, д. 74;
- ул. К. Маркса, д. 258Г-258Д;
- ул. Жуковского, д. 1Б-7;
- ул. Мичуринская, д. 113-117;
- ул. Маяковского, д. 14.