В Тамбовской области появится памятник героям специальной военной операции

Мемориал станет данью уважения мужеству защитников Донбасса

В Тамбовской области начали возводить первый памятник в память о героях СВО. Частью композиции станет трехметровая бетонная скульптура солдата. Прототипом для нее избран тамбовчанин Роман, не раз бывавший в «горячих» точках и погибший в ходе спецоперации.

Авторами фигуры солдата станут скульптор Александр Парамонов и его помощник Александр Подсивака.

- С инициативой создать памятник героям СВО выступил ветеран боевых действий Роман Ганьшин из Котовска. Идею поддержал его товарищ и сослуживец, директор школы в поселке Землянский Владимир Распопов. Мемориал станет данью уважения мужеству и героизму всех защитников Донбасса, - пояснили в правительстве Тамбовской области.

Памятник появится у здания школы накануне годовщины начала проведения спецоперации на территории Украины. В настоящее время уже готова площадка для постамента. Скульптура станет первым тамбовским мемориалом, посвященным защитникам Донбасса.

Фото Романа Ганьшина