В Тамбовской области обнаружили бешеную лисицу

Лисицу с признаками бешенства обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств села Сокольники Моршанского района, где дикое животное вело себя агрессивно, и в скором времени погибло. Теперь эта территория будет объявлена эпизоотическим очагом по бешенству животных.

- В этом году это 17-й случай заболевания бешенством, зарегистрированный в Тамбовской области., - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Наиболее неблагополучными районами являются – Моршанский (4 случая), Пичаевский (3 случая) и Жердевский (3 случая) районы области. На территории Тамбова с начала года был зарегистрирован лишь 1 случай заболевания.