Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 9:45

В Тамбовской области обнаружили бешеную лисицу

Животное пробралось на подворье и вело себя агрессивно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Лисицу с признаками бешенства обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств села Сокольники Моршанского района, где дикое животное вело себя агрессивно, и в скором времени погибло. Теперь эта территория будет объявлена эпизоотическим очагом по бешенству животных.

- В этом году это 17-й случай заболевания бешенством, зарегистрированный в Тамбовской области., - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Наиболее неблагополучными районами являются – Моршанский (4 случая), Пичаевский (3 случая) и Жердевский (3 случая) районы области. На территории Тамбова с начала года был зарегистрирован лишь 1 случай заболевания.