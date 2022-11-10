Пожар в историческом здании в Тамбове может оказаться поджогом

Облик исторического здания хорошо знаком тамбовчанам

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области обратилось в полицию с заявлением. Ведомство просит провести проверку по факту пожара, который 8 ноября произошел в доме на Советской, 78.

Не исключено, что здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, было подожжено умышленно.

Как сообщают в региональном управлении по государственной охране объектов культурного наследия, в настоящее время доступ в здание посторонних закрыт.