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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:59

Пожар в историческом здании в Тамбове может оказаться поджогом

Полиция проведет проверку по факту возгорания на Советской, 78
Марина МАКОВЛЕВА
Облик исторического здания хорошо знаком тамбовчанам

Облик исторического здания хорошо знаком тамбовчанам

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области обратилось в полицию с заявлением. Ведомство просит провести проверку по факту пожара, который 8 ноября произошел в доме на Советской, 78.

Не исключено, что здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, было подожжено умышленно.

Как сообщают в региональном управлении по государственной охране объектов культурного наследия, в настоящее время доступ в здание посторонних закрыт.

Не исключено, что дом подожгли специально

Не исключено, что дом подожгли специально