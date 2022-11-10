Тамбовский «Спартак» поделил очки с «Рязанью»

Тамбовчане занимают девятое место с 26-ю очками. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK,

Накануне, 9 ноября, в поединке 21-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Рязани. Согласно регламенту турнира, по итогам первого этапа борьбу за путевку в первую лигу продолжат шесть лучших команд каждой из двух подгрупп группы 3. «Волки» перед вчерашним матчем занимали девятое место, отставая от шестого на два очка. Поэтому побеждать было крайне важно в турнирном плане. Но «Спартак» добыл лишь один балл – встреча с «Рязанью» завершилось нулевой ничьей. К счастью, и остальные претенденты на шестое место допустили осечки. Столичный «Строгино» сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1), а дубль тульского «Арсенала» уступил обнинскому «Кванту» (1:2).Так что перед последним туром спартаковцы все еще имеют шансы на итоговое шестое место.

- Тяжёлая игра, - подвел итог матчу наставник «Спартака» Сергей Рыжиков. - Я думаю, что у «Рязани» очень хорошие моменты были для реализации, но выручил Санька нас в который раз. Но все равно ребята старались, бились. И мы создавали свои моменты, могли забить. Но у них тоже вратарь не забор охраняет. Я думаю, тренер «Рязани» тоже скажет, что хотел выиграть и взять три очка. Но ничего, у нас ещё одна игра дома с Курском, так что будем настраиваться.

«Спартак»: Баженов, Шабанов, Воловик, Новиков (Бзикадзе, 46), Скрыпников, Белов (А.Архипов, 78), Ямлиханов, Запрудских (Щигорев, 62), Масленников, Чернышов (С.Архипов, 68), Жеребятьев (Кольтюков, 78).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (46 очков). Далее располагаются липецкий «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и курский «Авангард» (35). Тамбовчане занимают девятое место с 26-ю очками. В 22-м туре, 13 ноября, наши футболисты примут на своем поле «Авангард». Начало матча в 15:00. Чтобы финишировать шестыми, "Спартаку" не только нужно победить, но и надеяться на осечку «Рязани» в матче с «Металлургом», а также поражения туляков от «Динамо», и «Строгино» - от «Кванта».

- Борьба будет,- пообещал Сергей Рыжиков. - Надежда умирает последней. Так что будем считать. Нам надо от своей игры плясать. Я и ребятам говорю, что нужно играть в футбол. Как там соперники играют - это второстепенно. Главное, чтобы мы играли, выигрывали, приносили очки, радовали болельщиков.