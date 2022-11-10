Тамбовчанин получил реальный срок за нарушение правил надзора

Прокуратура Жердевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу 22-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в неоднократном нарушении надзора.

В течение трех месяцев молодой человек не раз отсутствовал дома по ночам и появлялся в общественных местах пьяным вопреки решению Центрального районного суда Воронежа.

- С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.