Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 8:09

Тамбовчанин получил реальный срок за нарушение правил надзора

Мужчина не ночевал дома и появлялся на людях пьяным
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу 22-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в неоднократном нарушении надзора.

В течение трех месяцев молодой человек не раз отсутствовал дома по ночам и появлялся в общественных местах пьяным вопреки решению Центрального районного суда Воронежа.

- С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.