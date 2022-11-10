На севере Тамбова столкнулись две иномарки

В больнице оказалась женщина-водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 9 ноября в 17 часов 20 минут в районе дома №335 «А» по улице Мичуринской города Тамбова. 62-летний мужчина, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN» на нерегулируемом перекрестке Неравнозначных дорог столкновение с движущимся по главной дороге «GEELY EМGRAND X7», за рулем которого была 45-летняя женщина.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водителя автомобиля «GEELY EМGRAND X7» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.