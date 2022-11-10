Котовск оказался не готов к чрезвычайной ситуации

В ходе учений проверялась готовность служб взаимодействовать в экстренной ситуации

В Котовске прошли учения по гражданской обороне. Их целью было проверить взаимодействие оперативных служб и служб жизнеобеспечения в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, оценивалась готовность ЖКХ и социальных служб к работе при отключении электроэнергии.

По легенде учений Котовская ТЭЦ вышла из строя, ей потребовался ремонт. Нужно было оперативно восстанавливать электроснабжение поликлиники, подачу тепла социально значимым объектам. Был развернуты пункты питания, вещевого снабжения, приемно-эвакуационный пункт, пункт выдачи средств индивидуальной защиты.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, глава региона Максим Егоров раскритиковал слабую готовность некоторых объектов Котовска на случай ЧП, в частности, захламленные подвалы.

Напомним, что в настоящее время на территории Тамбовской области введен режим повышенной готовности.

Фото Павла Васильева