В городском этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие больше 27 тысяч тамбовчан

9 ноября стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, в нем примут участие более 27 тысяч учеников региона.

Муниципальный этап ВсОШ начался с заданий по испанскому, итальянскому, французскому и китайскому языкам. Всего в период с 9 ноября по 15 декабря пройдут олимпиады по 24 предметам. По традиции завершит муниципальный этап олимпиада по праву.

Результаты участия по каждому предмету будут размещаться на официальном сайте комитета или отдела образования администрации каждого отдельного муниципалитета, а также на региональном портале «ВсОШ Тамбовская область».

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный (среди школьников одного района), региональный и заключительный. Победа или призовое место в заключительном этапе олимпиады дает льготы при поступлении в вуз без вступительных испытаний на профильное направление. То есть с олимпиадой по литературе можно поступить на журфак, а с олимпиадой по физике — на любой физический факультет. Льготы действуют в течение четырех лет с года проведения олимпиады. Даже если ученик победил на олимпиаде в 9 классе, льготы при поступлении ему уже гарантированы.

- Ежегодно ученики школ Тамбовской области показывают стабильные результаты по итогам заключительного этапа ВсОШ. В прошлом учебном году победителями олимпиады стали два человека, пятеро - заняли призовые места, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.