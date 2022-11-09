В Тамбовской области очистили 54 км прибрежных территорий

Прибираться на тамбовских берегах помогали, в том числе, студенты

С апреля по октябрь в Тамбовской области на субботники вышло около 3 тысяч человек. В рамках 36 выездов волонтеры успели убрать более 54 км прибрежных зон. Собрано более 400 кубометров мусора. В акции «Вода России» участвовали, в том числе, студенты и лесоводы.

- Наиболее массовые акции прошли на берегах рек Студенец, Цна, а также на водоеме у села Ласки. Наибольшее число участников собрали акции на Шушпанском водохранилище в Староюрьевском районе и на реке Цна в Сампурском районе, - рассказали в правительстве Тамбовской области.