Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 8:46

В Сатинке после вмешательства прокуратуры установили освещение на Железнодорожной

Поводом для реагирования стала жалоба жительницы поселка
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сампурского района проверила соблюдение закона о благоустройстве территорий. Причиной стала жалоба жительницы Сатинки. Как выяснилось, в поселке отсутствует освещение вдоль проезжей части по улице Железнодорожной.

Такая ситуация может привести к авариям и преступным поползновениям. Исправить ее – задача, находящаяся в компетенции органов местного самоуправления.

- По данным фактам прокуратурой района в адрес главы муниципалитета внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства населенного пункта и безопасности дорожного движения. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. На улице Железнодорожной обустроены точки уличного освещения, - сообщают в прокуратуре Сампурского района.