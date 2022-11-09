Житель Сосновки может сесть на 5 лет за угон

В Сосновке сотрудники дорожно-патрульной службы выявили угон автомобиля. Как выяснилось, местный житель увидел припаркованную иномарку с незапертой дверцей и решил покататься, не спросив разрешения владельца.

Сотрудники ДПС задержали угонщика и установили его личность. Мужчина дал признательные показания, машина возвращена владельцу.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 120 тысяч рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы.