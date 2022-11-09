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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 8:15

Житель Сосновки может сесть на 5 лет за угон

Мужчина решил покататься на чужой машине и попался сотрудникам ДПС
Марина МАКОВЛЕВА

В Сосновке сотрудники дорожно-патрульной службы выявили угон автомобиля. Как выяснилось, местный житель увидел припаркованную иномарку с незапертой дверцей и решил покататься, не спросив разрешения владельца.

Сотрудники ДПС задержали угонщика и установили его личность. Мужчина дал признательные показания, машина возвращена владельцу.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 120 тысяч рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы.