В Тамбовской области задержали иностранца, который спонсировал террористическую организацию в Сирии

Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли деятельность уроженца одного из государств ближнего зарубежья, причастного к финансированию деятельности террористической организации.

Установлено, что мужчина, находясь на территории региона, с помощью банковского онлайн приложения перевел деньги члену террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», находящемуся в Сирии. В отношении него в региональном УФСБ России возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

- По решению Ленинского районного суда Тамбова подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

За такое преступление максимально грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УФСБ России по Тамбовской области