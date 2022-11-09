Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 7:24

В Тамбовской области после столкновения двух машин получил травмы пассажир одной из них

47-летний мужчина обратился за помощью к медикам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Один из водителей не уступил дорогу

Один из водителей не уступил дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 47-летний мужчина, произошла 8 ноября в 16 часов 15 минут в районе дома 102 по улице Соннова рабочего поселка Умет. 44-летний водитель «DАЕWОО NЕХIА» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «LАDА 217030 РRIОRА», под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, а пассажир автомобиля «LАDА 217030 РRIОRА» самостоятельно обратился за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.