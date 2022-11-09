В Тамбовской области инвалид смог получить участок под строительство после вмешательства прокуратуры

Прокуратура г. Мичуринска провела проверку по обращению инвалида, признанного нуждающимся в улучшении жилищных условий, о нарушении его прав. Выяснилось, что по постановлению городской администрации мужчине предварительно согласовали предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также рекомендовали поставить его на кадастровый учет. В декабре 2018 года инвалид выполнил это условие, но, несмотря на неоднократные обращения в муниципалитет с заявлениями о предоставлении земельного участка в аренду, мужчине необоснованно отказывали.

Для защиты прав инвалида на улучшение жилищных условий прокуратура в судебном порядке обязала администрацию города Мичуринска заключить с заявителем договор аренды земельного участка.

- В настоящее время, благодаря вмешательству прокуратуры, земельные права инвалида восстановлены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.