В Тамбовской области нашли подпольную нарколабораторию

Изготовление и сбыт наркотиков организовали иногородние Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники управления наркоконтроля на территории села Троицкий Росляй Токаревского района в частном домовладении обнаружили подпольную нарколабораторию, где делали синтетические наркотики. По подозрению в ее организации задержали двоих мужчин и женщину в возрасте от 30 до 40 лет, все они жители Свердловской области. В ходе обыска дома изъяли больше полукилограмма «N-метилэфедрона», а также оборудование для его изготовления.

Установлено, что организаторы нарколаборатории в апреле этого года купили старый дом в деревне и сделали в нем пристройку. Произведенные наркотики они размещали в тайниках по полкилограмма каждый на территории соседнего Жердевского района.

В течение двух дней на территории Жердевского района задержали с поличным четверых курьеров – жителей Ростовской области, Ставропольского края и города Санкт-Петербург в возрасте около 30 лет, которые приезжали забирать оптовые партии готового наркотика для дальнейшего распространения на территории других субъектов РФ. У них обнаружили и изъято около двадцати килограммов «N-метилэфедрона».

- В следственных подразделениях ОМВД России по Жердевскому району и УМВД России по Тамбовской области возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время проводится их расследование, назначены физико-химические, дактилоскопические, психиатрические, генетические и почерковедческие экспертизы. Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, деньги в сумме 4,5 миллиона рублей, другие ценные вещи. Устанавливаются кураторы и организатор преступной деятельности, руководившие производством и распространением наркотических средств.

Семи подозреваемым в совершения преступлений избрана мера пресечения - содержание под стражей. Все задержанные арестованы и помещены в следственный изолятор.