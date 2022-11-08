Мичуринский «Тамбов» вышел в единоличные лидеры восточной конференции НМХЛ

Восемь из 12-ти побед мичуринский клуб одержал на своем льду. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске состоялся повторный матч между МХК «Тамбов» и «Прогрессом» из Глазова. После нервозной победы в первой встрече (6:5 в овертайме) «волчата» куда более уверенно разделались с соперником. Выиграв первый период 3:0, они продолжили гнуть свою линию, и лишь при счете 5:0 сбавили обороты. Итоговые цифры на табло – 7:4 в пользу «Тамбова». По дублю оформили Ефим Быстров (19-я, 2:0, 23-я, 4:0) и Алексей Долишня (20-я, 3:0, 45-я, 6:2). По разу отличились – Семен Просвирнин (15-я, 1:0), Егор Антонов (27-я, 5:0) и Даниил Цехановский (48-я, 7:2).

Это восьмой домашний успех мичуринского клуба в этом розыгрыше. На своем льду «Тамбов» исключительно побеждает. Причем, делает это чаще всех.

После этой победы на «Востоке» «Тамбов» с 24-мя очками вышел на «чистое» первое место. Далее идут пензенский «Дизелист» (22) и саратовский «Кристалл» (21). Теперь 12 – 13 ноября мичуринцы сыграют в гостях с «Кристаллом». Начало матчей в 12:00.

Что касается снайперской гонки, то наш Иван Климкин занимает первое место с 14-ю шайбами в активе. Позади Кирилл Монахов из «Дизелиста» (11) и Григорий Селезнев из «Прогресса» (девять). В споре ассистентов также лидирует игрок мичуринского клуба – 14 голевых пасов у Расима Шакирова. Его преследуют – Дмитрий Тимофеев из «ЭкоНивы-Бобров» и Макар Голиков из питерского «Динамо-Юниор» (по 13).